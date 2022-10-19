ЄС готується ввести санкції проти Ірану через постачання дронів до Росії

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на коментарі чотирьох чиновників і дипломатів.

Зазначають, що це рішення ухвалили через поширення інформації про використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 та про іранських інструкторів, які допомагали російській армії вчитися користуватися дронами на території тимчасово окупованого Криму. Також однією з причини може стати те, що незабаром Іран постачатиме РФ високоточні ракети.

За словами кількох офіційних осіб і дипломатів, нові санкції передусім вплинуть на п’ятьох іранських фізичних осіб і три організації. Наголошують також, що ці нові обмеження доповнять нещодавно накладені санкції на «поліцію моралі» Ірану за жорстоке переслідування та вбивство протестувальників.

Домовитися про новий пакет санкцій дипломати країн ЄС можуть уже цієї середи, 19 жовтня, напередодні дводенного саміту 20-21 жовтня.

Зазначають також, що нові санкції стануть ще одним кроком назад у переговорах щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, більш відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA). Вона скасувала більшість санкцій, накладених США на Іран.