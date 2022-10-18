У Великій Британії видали книгу з промовами Володимира Зеленського

Британська компанія Hutchinson Heinemann опублікувала збірку промов президента України Володимира Зеленського під назвою «Послання з України».
Про це повідомляє The bookseller.
Передмову до збірки написав сам глава української держави.
|Володимир Зеленський. Фото з особистої сторінки
Окрім паперового варіанта, вийдуть також аудіо- та електронна книги.
«У книзі розповідається про історію України словами її президента. Це історія про націю, яка мужньо захищається від російської агресії. І це історія народу, який веде світ у боротьбі за демократію», – кажуть у видавництві.
Книга містить 16 промов, починаючи з 2019 року, які відібрав особисто Зеленський.
Усі доходи Зеленського від книги – щонайменше 60 пенсів (25 грн) за копію друкованого видання, проданого у Великій Британії – підуть на підтримку України.
Книга також містить передмову Аркадія Островського, редактора журналу The Economist по Росії і Східній Європі.
«Ця книга розповідає про те, як Україна знайшла свій голос і свою силу. Наслідки можна побачити на полях битв найбільшої війни в Європі з 1945 року», – говорить він.
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