Особистий комп’ютер Стіва Джобса виставлять на аукціон

Комп'ютер Macintosh, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні Bonham's History of Science and Technology у Нью-Йорку, його вартість оцінюють від $200 тисяч Про це повідомив сайт аукціону. Macintosh виставлять на продаж з клавіатурою, мишкою та резервним жорстким диском. Аукціон відбудеться 25 жовтня. Джобс користувався комп'ютером під час роботи в NeXT — компанії, яку заснував після того, як покинув Apple в 1985 році. Пізніше засновник повернувся в Apple, а NeXT стала частиною технологічного гіганта. Bonham's розповідає, що конфіденційні дані були видалені з ПК, проте жорсткий диск допоможе новому власнику зрозуміти, якою людиною був Джобс. Він містить дані з часів його роботи в NeXT та Pixar, щотижневі задачі, подорожі та навіть повідомлення про пропущену зустріч з Чарльзом ІІІ. Окрім того, на аукціоні будуть представлені візитівки Джобса з часів його роботи в Pixar вартістю від 2 000 до 3 000 доларів, та підписаний ним звіт, вартістю 6 000 — 8 000 доларів. На аукціоні також буде представлений один з найбільш рідкісних комп'ютерів фірми — Apple II. На аукціоні відзначили, що пристрій вважається одним з найважливіших ПК усіх часів, оскільки саме він популяризував персональні комп'ютери. Унікальність Apple II полягає у відсутності вентиляційних отворів у корпусі. Це викликало перегрівання пристрою, тож їх швидко замінили, у виробництво потрапила обмежена кількість комп'ютерів. Його вартість оцінюється у 20 000 – 30 000 доларів.