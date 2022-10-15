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Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю: пошкоджено інфраструктуру

Ракетний удар

Окупанти зранку 15 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши інфраструктуру та спричинивши пожежу. Також спрацювала ППО ЗСУ

Про це написав у телеграмі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«Рашистські терористи знову розбудили місто своїми клятими ракетами. Постраждали об‘єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується», — зауважив він.

За попередньою інформацією, у місті також спрацювала ППО.

Тих, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілу, закликали повідомляти за номерами:

  • 15-80 (зі стаціонарних);
  • (061) 787 15 80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80.

Раніше про обстріл повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

«Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!» — наголосив він.

Анатолій Куртєв додав у телеграмі, що інформацію про постраждалих і руйнування внаслідок російської атаки уточнюють.

Повітряну тривогу в місті оголосили приблизно о 5:34. Близько 5:50 повідомили про обстріл Запоріжжя.

15 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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