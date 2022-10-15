Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю: пошкоджено інфраструктуру

Окупанти зранку 15 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши інфраструктуру та спричинивши пожежу. Також спрацювала ППО ЗСУ
Про це написав у телеграмі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
«Рашистські терористи знову розбудили місто своїми клятими ракетами. Постраждали об‘єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується», — зауважив він.
За попередньою інформацією, у місті також спрацювала ППО.
Тих, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілу, закликали повідомляти за номерами:
- 15-80 (зі стаціонарних);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80.
Раніше про обстріл повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
«Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!» — наголосив він.
Анатолій Куртєв додав у телеграмі, що інформацію про постраждалих і руйнування внаслідок російської атаки уточнюють.
Повітряну тривогу в місті оголосили приблизно о 5:34. Близько 5:50 повідомили про обстріл Запоріжжя.
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