У РФ почали критикувати військове командування через загибель в Україні мобілізованих

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зусько в тому, що він наказав про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.

У Сватове вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні у Білгородській області.