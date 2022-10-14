У РФ почали критикувати військове командування через загибель в Україні мобілізованих

Повідомлення про перші випадки загибелі мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали критику на адресу військового командування
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.
Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зусько в тому, що він наказав про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.
У Сватове вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні у Білгородській області.
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