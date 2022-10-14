Резніков: заявку України на вступ у НАТО вже обговорюють

Про це Резніков сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

«Дискусія вже розпочалася. Це демократичні країни демократичного світу. Відповідно, звісно, наша заявка підлягає обговоренню. Звісно, не сьогодні, не зараз, але дискусія вже триває», — сказав Резніков.

Міністр зазначив, що міністр країн НАТО, з якими він спілкувався, оптимістично налаштовані щодо членства України.

«Звичайно, лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. І в кулуарах мені було дуже приємно спілкуватися з міністрами, вони кажуть: якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія, — це прямо записано в їхньому стейтменті — а сьогодні Україна демонструє всьому світові, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати, які ще додаткові треба аргументи щодо прийняття України в НАТО. Ось те, що на рівні кулуарних поки що бесід, живих розмов. А ви розумієте, що це вже тчеться тканина майбутнього рішення», — сказав Резніков.