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Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше

сирена

У Повітряних силах ЗСУ попередили українців, що через дрони-камікадзе, які росіяни почали застосувати для ударів по Україні, тривалість тривоги може бути більшою

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.

«Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не висока 120-150 км на годину. І він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою», — заявив Ігнат.

  • З початку доби 12 жовтня російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.
13 октября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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