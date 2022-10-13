Зеленський оголосив про створення фінансового «Рамштайну» ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону » Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше У Повітряних силах ЗСУ попередили українців, що через дрони-камікадзе, які росіяни почали застосувати для ударів по Україні, тривалість тривоги може бути більшою Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону. «Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не висока 120-150 км на годину. І він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою», — заявив Ігнат. З початку доби 12 жовтня російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.