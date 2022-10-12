ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону

Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: «Збройні сили України потроху просуваються вперед (на Луганщині — ред). Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних місцях захисні споруди, всю першу ділянку лінії фронту активно мінують, зокрема це стосується не тільки мостів та доріг, а й адмінбудівель».

Деталі: Гайдай нагадав, що станом на 12 жовтня звільнені вже 7 населених пунктів, і ЗСУ просуваються далі, однак розголошувати деталей поки не будуть.