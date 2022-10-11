З 15 ракет, які атакували Львівщину, 8 влучили в енергетичні підстанції

Про це Максим Козицький повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає «Еспресо.Захід«.

Сьогодні вранці, 10 жовтня, ворог завдав масованих ударів по всій території України. Зокрема, 15 ракет було випущено по Львівщині, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції, – повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

«До кінця цієї доби у Львові відновлять 90-95% електропостачання. Є проблеми з електропостачанням в Золочівському і Стрийському районі. Буде відновлено і водопостачання і робота операторів мобільного зв’язку. Всі лікарні забезпечені дизельними генераторами, госпіталізація хворих проводиться, планові операції обмежені», – розповів Козицький.