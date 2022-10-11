Світло повернулося у понад 3500 населених пунктів, ще 300 досі знеструмлені

Фахівці повернули електроенергію у понад 3500 населених пунктів, проте ще 301 залишається знеструмленим після масованих російських обстрілів у понеділок.

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок обстрілу у понеділок сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Для забезпечення електропостачання служба залучила 22 електростанції, зокрема, 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.