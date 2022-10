У Запоріжжі прогриміли вибухи ЗСУ відбили 30 ворожих атак на двох напрямках за добу » Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, — The NT В американських ЗМІ з’явилась інформація, що українська влада причетна до вибуху на Кримському мосту Про це повідомляє The New York Times. За інформацією американського видання, якому вдалось поспілкуватись з анонімним високопоставленим українським чиновником, атаку на Кримський міст організували українські спецслужби. Бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту в один час з потягом. Немає інформації, чи водій вантажівки знав про вибухівку. Судячи з усього водій вантажівки загинув під час вибуху.