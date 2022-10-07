Двое россиян попросили убежища, добравшись до Аляски

Двое российских граждан приплыли во вторник на островную территорию Аляски на борту небольшой лодки и попросили убежища в Соединенных Штатах. Данную информацию подтвердили в четверг несколько источников в администрации этого арктического штата, находящегося в непосредственной близости от российской границы.

«Двое российских граждан причалили к пляжу недалеко от Гэмбелла, поселка на американском острове Святого Лаврентия, расположенного в Беринговом море, примерно в 65 километрах от российского побережья, говорится в совместном заявлении сенаторов штата Аляска Лизы Мурковски и Дэна Салливана.

Двое россиян «подали прошение о предоставлении убежища в Соединенных Штатах», говорится в заявлении сенаторов.

«Небольшое судно с двумя гражданами России прибыло к берегам Аляски во вторник», — подтвердил представитель Министерства внутренней безопасности в интервью агентству AFP.

Дело рассматривается «в соответствии с американским иммиграционным законодательством», добавил представитель ведомства.

Этот инцидент показывает, что «российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины», заявил сенатор Дэн Салливан. Республиканец призвал федеральные власти «подготовить план вместе с Береговой охраной на случай, если еще больше россиян прибудут в район Берингова пролива на Аляске».

«Мы связались с федеральными властями и администрацией Гэмбелла, чтобы выяснить, кто эти люди», — добавила сенатор-республиканец Лиза Мурковски. По ее мнению, «эта ситуация подчеркивает необходимость усиления безопасности в американской Арктике».