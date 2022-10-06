На Херсонщині окупанти пропонують «оздоровити» дітей у Криму, щоб взяти у заручники

У зв’язку з контрнаступом ЗСУ окупанти на Херсонщині пропонують «оздоровити» дітей в анексованому Криму, аби взяти у заручники

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань у своєму facebook.

Він розповідає, що окупаційна «адміністрація» Херсонщини оголосила в школах канікули з 6 по 21 жовтня, нібито на прохання батьків. На час канікул дітям пропонують поїхати в анексований Крим на оздоровлення.

Сергій Хлань повідомляє, що все це робиться з метою взяти дітей в заручники, оскільки подібні «ініціативи» вже проводилися на Харківщині перед контрнаступом ЗСУ, Окупанти вмовили 13 українських родин відправити дітей до літніх дитячих таборів аби «захистити від куль». Після втечі загарбників з Харківщини дітей так ніхто й не повернув.

«Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це — провокації. Дітей хочуть взяти в заручники, викрасти, переселити», — пише він.

Він також наголошує, що за подібні дії Росія понесе відповідальність, проте наразі батьки мають робити все можливе, для захисту своїх дітей.