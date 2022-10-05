Япония выдворяет российского консула в Саппоро

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что его ведомство объявило консула персоной нон грата и потребовало, чтобы он уехал не позднее следующего понедельника.

Министерство не обнародовало имя консула, но заявило, что этот шаг был «предпринят в качестве уместной меры в ответ на меры, предпринятые Россией».

Хаяси сообщил, что заместитель министра иностранных дел Такео Мори вызвал российского посла в Японии Михаила Галузина, чтобы проинформировать его о принятом решении.

В сентябре Россия задержала японского консула во Владивостоке по подозрениям в шпионаже и выдворила его. Консул Тацунори Мотоки вернулся в Японию на прошлой неделе