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Япония выдворяет российского консула в Саппоро

Ёсимаса Хаяси

Япония потребовала от российского консула в Саппоро покинуть страну в течение шести дней. Решение было принято в ответ на выдворение Москвой японского дипломата по подозрениям в шпионаже.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что его ведомство объявило консула персоной нон грата и потребовало, чтобы он уехал не позднее следующего понедельника.

Министерство не обнародовало имя консула, но заявило, что этот шаг был «предпринят в качестве уместной меры в ответ на меры, предпринятые Россией».

Хаяси сообщил, что заместитель министра иностранных дел Такео Мори вызвал российского посла в Японии Михаила Галузина, чтобы проинформировать его о принятом решении.

В сентябре Россия задержала японского консула во Владивостоке по подозрениям в шпионаже и выдворила его. Консул Тацунори Мотоки вернулся в Японию на прошлой неделе

5 октября, 2022 | Category: Новости, Россия

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