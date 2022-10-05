Печать стикеров: как применять популярную полиграфию

С точки зрения маркетинга стикерами называют самоклеящиеся этикетки и наклейки для широкого спектра применения. Изготовить такую полиграфию можно на белой либо прозрачной пленке. Этот материал позволяет использовать самоклеящуюся печатную продукцию практически на любой поверхности: дерево, пластмасса, стекло, металл. Заказывая печать стикеров, нужно четко определиться с их предназначением. От этого зависит дизайн полиграфии и, соответственно, стоимость тиража.

Главная задача стикеров

Они созданы, чтобы информировать потребителей. Лаконичные надписи на наклейках всегда зазывающие, броские и несут конкретное рекламное сообщение. К примеру, даты проведения распродаж, размеры скидок. Стикеры на магазинных полках указывают на товары со спецпредложениями или новинки. В продуктовых магазинах можно делать пометки о специфике составов: “фермерские”, “органик”, “диабетические”, “для детей”.

Большие стикеры на упаковках несут исключительно ознакомительный характер. В этом случае наклейка должна быть читабельной и вмещать как можно больше разъяснительного текста. Какую информацию указывают на стикерах к товарам:

перечень компонентов;

дата изготовления и окончательный срок употребления;

информация о бренде;

инструкция к применению;

контактные данные производителя;

указание сертификатов качества.

Сфера применения

Помимо коммерческого посыла и прямого предназначения в торговых залах, у стикеров множество возможностей для скрытого маркетинга. Наклейки с логотипом или слоганом – это всегда ненавязчивое упоминание о бренде. Серия стикеров также может продвигать новый товар или услугу на рынке, расширяя целевую аудиторию. Фирменные стикеры постоянно сигнализируют старым клиентам о хорошо знакомой продукции, но также привлекают должное внимание новой потенциальной аудитории.

Наклейки с корпоративной айдентикой часто раздают участникам специализированных мастер-классов, семинаров, конференций. На тематических выставках печатную промопррдукцию вручают посетителям, которые заинтересовались выставочным стендом. Помимо стикеров, влияние на потенциального покупателя оказывает и другая имиджевая полиграфия. Поэтому раздавать наклейки рекомендуется в комплекте с карманными календариками, брошюрами, рекламными листовками.

Большие стикеры – это удобные указатели. С их помощью легко маркировать нумерацию офисов. В коридорах бизнес-центров стикеры используют для удобной навигации клиентов. Наклейки можно крепить к информационным доскам. Популярная офисная традиция – клеить оригинальные стикеры на оргтехнику, мебель и дверцы холодильника. Такие наклейки годами работают на узнаваемость бренда.

Если стикер используется в качестве самоклеящейся этикетки на товарной упаковке, то важно позаботиться о читабельности текстов. Информации, которую требуется разместить, всегда много. Для этикетки оптимально подходит блочная верстка и использование графических символов, что облегчает визуально восприятие текста.

Где заказать стикеры

Типография “Хамелеон К” специализируется на оперативной печати полиграфии любых видов. На официальном сайте компании можно посмотреть ходовые форматы наклеек, примеры реализованных проектов. Если у клиентов нет возможности предоставить готовый макет стикера, то можно заказать дополнительную услугу по его разработке “с нуля”. Чтобы ускорить процесс изготовления наклеек или любых других видов рекламной полиграфии, на xprint.com.ua можно круглосуточно оформить заявку на печать.