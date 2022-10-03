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Зеленский: успехи украинских военных «не ограничиваются Лиманом»

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успехи украинских солдат на фронте не ограничиваться взятием стратегически важного города Лиман.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил в воскресенье, что успехи армии страны не ограничиваются взятием Лимана. «История освобождения Лимана в Донецкой области стала сейчас самой популярной в СМИ», — заявил Зеленский. в своем вечернем видеообращении к народу Украины. «Но успехи наших солдат не ограничиваются Лиманом», — добавил он, не вдаваясь в подробности операций на фронте.

Украинские военные взяли под свой контроль стратегический транспортный узел в Донецкой области- город Лиман, который был оккупирован российской армией в конце мая. Украинская армия освободила Лиман на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о принятии части оккупированных территорий в состав России.

3 октября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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