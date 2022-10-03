Зеленский: успехи украинских военных «не ограничиваются Лиманом»

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил в воскресенье, что успехи армии страны не ограничиваются взятием Лимана. «История освобождения Лимана в Донецкой области стала сейчас самой популярной в СМИ», — заявил Зеленский. в своем вечернем видеообращении к народу Украины. «Но успехи наших солдат не ограничиваются Лиманом», — добавил он, не вдаваясь в подробности операций на фронте.

Украинские военные взяли под свой контроль стратегический транспортный узел в Донецкой области- город Лиман, который был оккупирован российской армией в конце мая. Украинская армия освободила Лиман на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о принятии части оккупированных территорий в состав России.