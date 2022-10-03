Украинские войска прорвали российскую оборону на южном фронте

В понедельник украинские войска добились крупнейшего с момента начала войны прорыва фронта на южном направлении, быстро продвинувшись вдоль Днепра в Херсонской области. В результате этого прорыва тысячи российских военнослужащих могут быть отрезаны от линий снабжения.

Этот прорыв закрепляет недавние успехи Украины на восточном фронте, которые переломили ход войны, даже несмотря на то, что Москва подняла ставки, аннексировав оккупированные украинские территории, отдав приказ о мобилизации и угрожая ответными ядерными ударами.

Официально Киев пока не прокомментировал достижения на этом участке фронта, но имеющаяся информация подтверждает успех украинских войск.

Советник МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографию украинских солдат с флагом с флагом Украины, накинутым на золотую статую ангела в селе Михайловка, примерно в 20 км от предыдущей линии фронта.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в интервью агентству Reuters упомянул сразу несколько освобожденных сел в Херсонской области. Он в частности сказал, что «в последние дни мы видели первое фото Осокоровки… мы видели наши войска у въезда в Михайловку, мы видели наши войска на Крещеновке, рядом с памятником. Это значит, что Золотая Балка тоже находится под контролем украинских вооруженных сил, и они мощно продвигаются вдоль берегов Днепра, по направлению к Бериславу».

Российские источники также признали, что украинские танковые войска продвинулись на десятки километров вдоль западного берега Днепра, отбив по пути несколько сел.

В частности, прорыв украинских войск в районе села Дудчаны подтвердил Владимир Сальдо, глава назначенной российскими властями оккупационной администрации в Херсонской области, в эфире российского государственного телевидения.

Дудчаны находятся примерно в 30 км к югу от предыдущей линии фронта в Херсонской области, где российские войска построили укрепления уже в первые недели после вторжения в Украину.