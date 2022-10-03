Українські воїни відбили ворожі атаки в районах 8 населених пунктів

Про це у фейсбуці пише Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні від 3 жовтня.

Так, Росія продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», — йдеться у повідомленні.

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках загарбник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області

– в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне

– в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка

– в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.