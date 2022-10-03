Україна просить США надати далекобійні ATACMS з умовою узгоджувати цілі

Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені

Про це телеканалу CNN розповіли численні поінформовані співрозмовники.

Повідомляється, що український уряд пропонує США «повну й постійну видимість» переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території РФ, які у Вашингтоні можуть розцінити як ознаку ескалації та навіть втягування в російсько-українську війну.

«Ми, по суті, точно описали, які конкретно цілі нам потрібно уразити на нашій території, які ми не можемо досягти тим, що ми маємо зараз. Категорії цілей зрозумілі та не змінюються», – каже співрозмовник з українського боку на умовах анонімності.

Зокрема йдеться про: логістичні шляхи, аеродроми, авіабази та склади зброї на півдні й сході України, включно з окупованим Кримом. Очікується, що ATACMS також дозволять Україні уражати місця запусків іранських дронів, чого українські сили наразі зробити не можуть.

У Білому домі вважають, що Україні достатньо систем залпового вогню HIMARS, і варто зосередитися саме для них, позаяк деякі співрозмовники CNN вважають, що сам факт погодження ATACMS може вважатися у Москві перетином «червоної лінії» та приводом називати США стороною конфлікту.

Один зі співрозмовників CNN з американського боку так пояснює відмову надавати ATACMS: «небагато користі, багато ризиків». Водночас у Києві вважають, що причина передусім у небажання Вашингтона подолати «психологічний поріг».