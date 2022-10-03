Розвідка НАТО попередила про можливе випробування Росією ядерної суперторпеди

Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди «Посейдон», оснащеної ядерним зарядом.

Про це написало італійське видання La Repubblica, повідомляє «Європейська правда».

За даними розвідки, російський атомний підводний човен «Бєлгород» залишив свою базу в Білому морі за полярним колом. Ймовірно, субмарина прямує до Карського моря, щоб випробувати ядерну торпеду «Посейдон», яку ще називають «зброєю Апокаліпсису», йдеться в публікації видання.

«Посейдон» — це безпілотний підводний апарат, який, за твердженнями, здатний долати величезні відстані під водою, перш ніж вибухнути з достатньою силою, щоб викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст.

Забруднена хвиля може стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Фахівці пояснюють, що такого ж ефекту можна досягти і з міжконтинентальними балістичними ракетами, які існують з 1960-х років.

Підводний човен К-329 «Бєлгород» вважається прототипом нової концепції війни, задуманої адміралами Путіна в останні роки, після повернення напруженості у відносинах зі США.

Останніми днями «Бєлгород» часто згадується в аналізах щодо диверсій на «Північних потоках», оскільки це один із заходів, для якої він був розроблений. Але його причетність була поставлена ​​під сумнів, оскільки підводний човен є одним із найбільших у світі, і пройти в Балтику непоміченим йому було б надзвичайно важко.