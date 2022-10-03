Російські окупанти випустили десять ракет С-300 по Запоріжжю: постраждала людина

Російські окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
“Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та двох селах Запорізького району”, – зазначив він.
В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.
Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталили. Окупанти також пошкодили реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.
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