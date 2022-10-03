Путін визнав провал РФ під час першого тижня мобілізації, — британська розвідка Зеленский: успехи украинских военных «не ограничиваются Лиманом» » Російські окупанти випустили десять ракет С-300 по Запоріжжю: постраждала людина Російські окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. “Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та двох селах Запорізького району”, – зазначив він. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталили. Окупанти також пошкодили реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.