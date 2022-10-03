Путін визнав провал РФ під час першого тижня мобілізації, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 29 вересня президент РФ Володимир Путін звернувся до ради національної безпеки щодо «часткової мобілізації», яку він оголосив 21 вересня. За його словами, під час цієї кампанії виникає багато питань, і необхідно оперативно виправляти помилки та не повторювати їх.

Експерти вважають, що надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не мають чіткого уявлення про точні масштаби та правове обґрунтування кампанії. Вони майже напевно призвали осіб, які не відповідають визначенням, заявленим Путіним і міністерством оборони.

«Оскільки призвані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські чиновники, ймовірно, намагаються забезпечити навчання та знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами», — дійшли висновку в британській розвідці.