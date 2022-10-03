Институт изучения войны: после поражений в Харьковской области и Лимане тон российской пропаганды поменялся

Американский Институт изучения войны (ISW) очередную сводку-анализ полностью посвятил тому, как изменилось российское информационное пространство после поражений в Харьковской области и Лимане, а также из-за начавшейся мобилизации. Американские аналитики констатируют, что российская публика стала слышать гораздо больше критики в адрес генералов.

«Объявленная Кремлем частичная мобилизация дала широкой общественности почувствовать последствия поражений в Харьковской области и затем в Лимане, и попытки Кремля изображать войну как нечто ограниченное и в целом успешное разлетелись вдребезги», — пишет ISW.

По ощущениям аналитиков, поражение в Лимане породило в российском информационном мейнстриме еще больше замешательства и критики, чем весенний выход из северной Украины и даже поражение в Харьковской области, именно потому, что наложилось на мобилизацию.

ISW отмечает и то, что военное руководство начали открыто и громко критиковать «патриотические» военные блогеры, допущенные в телевизионные ток-шоу, и что с резкими заявлениями выступили Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

При этом Путин, напоминает ISW, старается в большей степени контролировать информационное пространство и в меньшей степени подавлять его, у него нет такой машины подавления и цензуры, какая была в Советском Союзе, и поэтому «беспорядок» в информационном пространстве может для него быть опаснее, чем для советской власти.

На военных же блогеров Путин, по оценке ISW, в значительной степени опирается — они ему нужны и для продвижении его позиции в массы, и ради неискаженной информации о состоянии дел в на фронтах.

«Время покажет, сколько Путин будет терпеть (критику), и что будет, когда и если он попробует заткнуть военных блогеров с их критикой — всё чаще критикой его же решений», — заключает ISW.