Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть

Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о введении блоком восьмого пакета санкций против России. Издание пишет, что потолок цен — основа нового пакета санкций и без него они приняты не будут.

По данным издания, против потолка выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота. Готовящийся санкционный пакет предполагает запрет на перевозку нефти дороже установленной цены танкерами стран Евросоюза. Кипр, Греция и Мальта отмечают, что тогда ЕС должен убедиться, что к санкциям присоединятся обладающие значительным танкерным флотом Турция, Индонезия и Индия.

По данным издания, дипломаты из ещё нескольких стран тоже просят не вводить запрет на перевозку, пока к потолку цен не присоединится Индия. В сентябре Россия стала вторым по объёмам поставщиком сырой нефти на индийский рынок, писала делийская газета Business standard. Индия и Китай сейчас закупают более половины российской танкерной нефти.

Обсуждение нового пакета продолжилось сегодня на встрече послов стран ЕС в Брюсселе. Ранее деловые издания писали со ссылкой на свои источники, что Евросоюз планирует ограничить импорт российских алмазов, запретить экспорт расширенного списка электроники в страну, в том числе смартфонов и запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций.