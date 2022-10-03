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Бійці Закарпатського легіону звільнили Миролюбівку на Херсонщині

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади, передає «Еспресо.Захід«.

Штурмовики Закарпатського легіону звільняли село з боями.

«Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили Державний прапор України на найвищій точці Миролюбівки, що на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.

Довідково. 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — з’єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід»; штаб бригади розміщений в м. Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

Бригада була створена після переформування 128-ї механізованої дивізії, що вела свою історію від 128-ї гвардійської мотострілецької дивізії колишньої Радянської армії.

3 октября, 2022 | Category: Видео, Война, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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