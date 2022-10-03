86% українців за вступ у ЄС та 83% — у НАТО, — опитування В Турции спустили на воду украинский корвет » Бійці Закарпатського легіону звільнили Миролюбівку на Херсонщині Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади, передає «Еспресо.Захід«. Штурмовики Закарпатського легіону звільняли село з боями. «Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили Державний прапор України на найвищій точці Миролюбівки, що на Херсонщині», — йдеться у повідомленні. Довідково. 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — з’єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід»; штаб бригади розміщений в м. Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. Бригада була створена після переформування 128-ї механізованої дивізії, що вела свою історію від 128-ї гвардійської мотострілецької дивізії колишньої Радянської армії.