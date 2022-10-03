86% українців за вступ у ЄС та 83% — у НАТО, — опитування

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 1-2 жовтня 2022 року.

86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Майже на такому ж рівні й підтримка вступу в НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%.

Відзначимо, що участь в опитуванні взяло населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Опитано 2000 респондентів. Терміни проведення: 1-2 жовтня 2022 р.