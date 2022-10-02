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Вибори до конгресу США не змінять курс двопартійної підтримки України

Данило Лубківський

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«В будь-якій країні є політичний процес. В рамках політичного процесу завжди йде конкуренція за симпатії виборців. Тому безумовно, що під час виборчого процесу можуть зʼявлятись різні популістичні мотиви та вузькі локальні інтереси. Це все стосується і США. Нам же бажано діяти так, щоб не опинитись в негативному контексті виборів до конгресу США». — пояснив Лубківський.

«Я вважаю, що підтримка України залишиться незмінною незалежно від результатів виборів до конгресу США. Тема України та її боротьби проти агресії Путіна є темою консенсусу для двох політичних сил в США. Для нас же важливо, щоб ми гідно та грамотно працювали з усіма партнерами. Це все потрібно для того, щоб допомога нашій державі продовжувалась і ми змогли звільнити всі наші території», — додав він.

2 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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