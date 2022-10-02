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Более 120 человек погибли во время беспорядков на стадионе в Индонезии

Сожженная машина
 

По меньшей мере 127 человек погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель полиции. Около 180 человек находятся в больнице.

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом «Арема» и командой «Персебая» из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.

Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков «Аремы» выбежали на поле, начались столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

 

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.

Власти начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила «Ареме» проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.

2 октября, 2022 | Category: Мир, Новости

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