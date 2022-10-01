В Лимане окружено около 5000 российских оккупантов

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил 1 октября, что в районе Лимана в окружение могли попасть 5-5,5 тысяч российских военных, добровольцев, а также мобилизованных жителей сепаратных ДНР и ЛНР.

По словам Череватого, ВСУ за последние дни были освобождены пять населенных пунктов вокруг города — Дробышево, Новоселовка, Ставки, Шандриголово и Ямполь.

Украинское командование пока не сообщало о взятии Торского, за которое, по сообщениям с обеих сторон, идут бои, так что российская группировка в Лимане находится пока не в полном, но в оперативном окружении. Если ВСУ займут Торское и перережут трассу Лиман — Кременная, то находящиеся в Лимане российские военные окажутся в полном окружении.

Сергей Череватый заявил, что отдельные группы российских военных предпринимают попытки вырваться из Лимана, но эти попытки благодаря действиям украинских военных «не очень удачные».