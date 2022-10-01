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РФ за добу завдала по Україні 4 ракетних, 15 авіаударів і здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ

Окупанти знов атакують

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти продовжують зосереджуватися на спробах повної окупації Донецької області й утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Вони гатять по українських позиціях уздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та б’ють по цивільній інфраструктурі й будинках мирних мешканців, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Упродовж 30 вересня окупанти завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах України.

Від російського вогню постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок і Одрадівка.

На Волинському та Подільському напрямках систуація суттєво не змінилася.

На інших напрямках окупанти обстріляли населені пункти танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Слобожанському — в районах Стрілечої, Рідкодуба, Кучківки, Охримівки та Вільхуватки;
  • на Краматорському — в районах Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного;
  • на Бахмутському — в районах Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки;
  • на Авдіївському — в районах Мар’їнки, Водяного й Олександрополя;
  • на Новопавлівському — в районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки;
  • на Запорізькому — в районах Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки.
  • на Південнобузькому під обстрілами з танків, мінометів і ствольної артилерії опинилися райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них — Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине й Архангельське.
1 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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