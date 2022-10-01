РФ за добу завдала по Україні 4 ракетних, 15 авіаударів і здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти продовжують зосереджуватися на спробах повної окупації Донецької області й утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Вони гатять по українських позиціях уздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та б’ють по цивільній інфраструктурі й будинках мирних мешканців, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Упродовж 30 вересня окупанти завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах України.

Від російського вогню постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок і Одрадівка.

На Волинському та Подільському напрямках систуація суттєво не змінилася.

На інших напрямках окупанти обстріляли населені пункти танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: