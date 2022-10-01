В Лимане окружено около 5000 российских оккупантов Зеленський скасував осінній призов на строкову службу » Організовували «референдуми» на окупованих територіях: підозри оголосили ватажку «ЛНР» Пасічнику та «депутатам» «ДНР В Україні ватажку «ЛНР» Леоніду Пасічнику та 8 «депутатам» «ДНР» оголосили підозри в колабораціонізмі за організацію псевдореферендумів на окупованих територіях Про це повідомила СБУ в телеграмі. Леонід Пасічник підписав звернення псевдодепутатів «народної ради ДНР» про набрання чинності «закону про референдум ЛНР щодо входження до складу РФ на правах її суб’єкта». За його вказівкою створювали «центральні та дільничні виборчі комісії», організовували їхню роботу, забезпечували фінансування підготовки та проведення фейкового референдуму. Також Леонід Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність «голосування» та «приєднання» до РФ.