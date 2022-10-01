Організовували «референдуми» на окупованих територіях: підозри оголосили ватажку «ЛНР» Пасічнику та «депутатам» «ДНР

Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Леонід Пасічник підписав звернення псевдодепутатів «народної ради ДНР» про набрання чинності «закону про референдум ЛНР щодо входження до складу РФ на правах її суб’єкта». За його вказівкою створювали «центральні та дільничні виборчі комісії», організовували їхню роботу, забезпечували фінансування підготовки та проведення фейкового референдуму. Також Леонід Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність «голосування» та «приєднання» до РФ.
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