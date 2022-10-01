Норвегія залучає військових для посилення контролю за кордоном, через російських нелегалів

Норвегія посилює контроль вздовж російсько-норвезького кордону через ризик незаконного перетину росіянами, після оголошення про “часткову мобілізацію» в РФ. Про це у п’ятницю, 30 вересня, заявив уряд Норвегії.

“Гелікоптер поліції зі спеціальними датчиками буде розміщено в поліцейському окрузі Фіннмарк для підвищення готовності. Гарнізон збройних сил Норвегії в Сьор-Варангері стежить за кордоном з Росією. Поліцейський гелікоптер збільшить здатність виявляти будь-які незаконні перетини кордону”, — мовиться у заяві офіційного Осло.

Довжина кордону Норвегії з Росією становить 198 кілометрів, і він в основному проходить по річці Пасвік.

“Ми збільшуємо присутність поліції на кордоні”, — мовиться у заяві.

«Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, і зміни можуть бути внесені в короткі терміни, — заявила міністерка юстиції та громадської безпеки норвегії Емілі Енгер Мель. — Ми маємо тісний діалог з поліцією та митницею Норвегії щодо ситуації на кордоні та будемо здійснювати ретельний прикордонний контроль усіх прибулих”.

У травні уряд Норвегії посилив візові обмеження для росіян, з того часу туристичні візи росіянам не видаються.