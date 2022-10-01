Данілов попередив країни, які приймають російських ухилянтів, що РФ може прийти «визволяти» їх

Країни ЄС, які мають намір приймати у себе російських чоловіків, що тікають від мобілізації, можуть мати великі проблеми

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Я хочу зауважити дуже просту і доволі цікаву річ: ви пам’ятаєте виступ Лаврова, коли він казав, що вони захищають не росіян, вони захищають російськомовних. Так от, ці російськомовні не будуть вчити ні німецьку, ні казахську чи якусь іншу мову. Вони певний час будуть мати великі проблеми з цими людьми, які на сьогодні тікають від тої біди, яка є на території РФ. Звичайно, якщо б ті 420 тисяч, які сьогодні втекли з РФ стали б на захист своїх прав і почали їх відстоювати врешті решт, в першу чергу право на життя, може була б інша ситуація», — наголосив Данілов.

Теплий худі-плед за суперціною! Прямо зараз знижка -53% на мʼякий, теплий плед у вигляді худі

Електростанція-павербанк! Заряджається від сонця

Він нагадав, що коли почалася війна в Україні, на західних кордонах стояли черги з жінок і дітей, які шукали прихисток від бомбардувань і обстрілів, а з Російської Федерації, на території якої немає бойових дій, тікають чоловіки. У цьому велика різниця між Україною і Росією, вважає секретар РНБО.