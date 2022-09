Росіяни завдали удару по Запоріжжю – є постраждалі Дэрил Кимбалл: если Россия применит ядерное оружие, Запад нанесет по ней удар » Пентагон створить нове командування для допомоги Україні на наступні роки Міністерство оборони США має намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася. Про це повідомляють CNN та The New York Times Згідно з даними ЗМІ, нове командування базуватиметься у німецькому Вісбадені, що неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових поводженню із західною зброєю. В новому командуванні служитимуть близько 300 людей. Командування підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі. CNN пише, що нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками. «Ця місія у Німеччині оптимізує систему навчання та допомоги, яку США та союзники створили на ходу після російського вторгнення», — зазначає The New York Times. Повний план щодо створення цього підрозділу вже було передано міністру оборони США й очікується, що остаточне рішення буде ухвалено упродовж найближчих тижнів. «Новий підрозділ свідчить, що США очікує продовження російської загрози для України та її сусідів ще багато років», — зауважує The New York Times.