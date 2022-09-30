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Пентагон створить нове командування для допомоги Україні на наступні роки

Міністерство оборони США має намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася.

Про це повідомляють CNN та The New York Times

Згідно з даними ЗМІ, нове командування базуватиметься у німецькому Вісбадені, що неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових поводженню із західною зброєю.

В новому командуванні служитимуть близько 300 людей. Командування підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі.

CNN пише, що нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками. 

«Ця місія у Німеччині оптимізує систему навчання та допомоги, яку США та союзники створили на ходу після російського вторгнення», — зазначає The New York Times.

Повний план щодо створення цього підрозділу вже було передано міністру оборони США й очікується, що остаточне рішення буде ухвалено упродовж найближчих тижнів.

«Новий підрозділ свідчить, що США очікує продовження російської загрози для України та її сусідів ще багато років», — зауважує The New York Times. 

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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