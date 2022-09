Норвегія готова закрити кордон для росіян » На Уолл-стрит прогнозируют падение британского фунта На Уолл-стрит прогнозируют падение британского фунта — по мнению аналитиков оно неминуемо. Bank of America прогнозирует падение курса фунта к паритету с долларом на фоне нестабильности британской экономики в последнюю неделю,передает OffShore . Стратег BoA Камаль Шарма в записке для клиентов пишет, что черновые расчеты последствий новой фискальной политики британского правительства не способствовали укреплению доверия инвесторов к Британии. По его словам, рост расходов на заимствование создает нагрузку на государственные финансы. Bank of America стал третьим из банков Уолл-стрит, кто рекомендует сделать ставку на паритет фунта до конца года. Ранее аналогичные рекомендации опубликовали у Morgan Stanley и Citigroup Inc. Шарма сказал, что повышенная инфляция в сочетании со стагнацией экономики будет в дальнейшем подавлять фунт, торгующийся на уровне около 1,08 доллара после достижения рекордного минимума в понедельник. Несмотря на это, британское правительство продолжает придерживаться своих фискальных планов, а премьер-министр страны Лиз Трасс защищает свою политику сокращения налогов. Распродажа гособлигаций инвесторами она связывает с мировыми экономическими факторами давления.