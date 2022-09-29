 
«  
  »

Россия утром ударила кассетными снарядами по Днепропетровщине: 13 пострадавших

Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 13 работников предприятия.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: «Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде».

Детали: По предварительной информации, ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание.

29 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  