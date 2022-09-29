В Болгарии во время учебного полета разбился штурмовик советского производства Большие деньги на Jet Casino » Россия утром ударила кассетными снарядами по Днепропетровщине: 13 пострадавших Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 13 работников предприятия. Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram Прямая речь: «Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде». Детали: По предварительной информации, ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание.