Россия утром ударила кассетными снарядами по Днепропетровщине: 13 пострадавших

Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 13 работников предприятия.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: «Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде».
Детали: По предварительной информации, ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание.
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