Пентагон заявив про непричетність до витоку газу на «Північних потоках» » «Мобилизация стала войной Путина не с Украиной, а с самой Россией» — эксперты Западные эксперты обсуждают, что изменит российская мобилизация в украинской войне 14-й ежегодный форум Центра анализа европейской политики (The Center for European Policy Analysis, CEPA) называется: «Отвечая на вызовы: союзники на перепутье» (Meeting the Moment: Allies at a Crossroads). Он проходит 27 — 29 сентября 2022 года в столице США — Вашингтоне и посвящен реакции трансатлантического сообщества на агрессию России против Украины и ее последствиям для безопасности и демократии в мире. Семинар под красноречивым названием: «Большой провал Путина» (Putin’s Big Fail) был посвящен объявленной в России мобилизации и масштабному бегству россиян за границу. Ольга Токарюк (Olga Tokariuk), эксперт CEPA, говорит: «С приближением зимы в войну вступят десятки или сотни тысяч мало обученных, легко экипированных солдат. Может ли это теоретически сдвинуть с мертвой точки военную машину Путина или просто станет катастрофой для России? Конечно, пополнение всё равно создаст проблемы для украинской армии. Россия и так численно превосходит Украину на поле боя, и отправка на фронт новомобилизованных солдат, пусть и плохо экипированных и неподготовленных — все равно даст некоторый импульс. Проблемы украинской армии в основном связаны с нехваткой артиллерийских мощностей: оружия, которое поступает с Запада, всё ещё не хватает». Войну в Украине часто называют войной артиллерийской. Ольга Токарюк не вполне с этим согласна. «Эта война остаётся борьбой стратегий. И украинская военная стратегия до сих пор оказывалась более эффективной, чем российская. Украина побеждает не за счет численности. Она продвигает своё контрнаступление благодаря мудрой стратегии, более эффективной разведке, эффективного использования вооружений и лучшей организации своих вооруженных сил в целом. И, конечно, украинские солдаты гораздо более мотивированы», — считает Токарюк. Социальные волнения, которыми обернулась мобилизация в России, обнажили другое измерение войны, считает Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), эксперт издания The Atlantic. Мобилизация является «явной форма войны путинского режима с самой Россией. Это больше не просто война с Украиной – для Путина это война за контроль над Россией, над небольшим, но влиятельным имперским лобби, которое хочет, чтобы Путин пошёл дальше, и давно подстрекает его к объявлению всеобщего призыва. Мобилизация — способ удовлетворить эти круги». Энн Эпплбаум подчёркивает ярко выраженный характер социальной и национальной дискриминации путинской мобилизации: «Она явно нацелена на более бедных и провинциальных, на этнические меньшинства внутри России, поэтому мы и видим протесты в Дагестане и в других регионах. Призыв направлен на те слои населения России, которые во-первых, наиболее удалены от столицы географически и социально, а во-вторых, представляют наибольший потенциальный риск для режима. Таким образом, Кремль используют призыв в своей внутренней политики, чтобы сохранить контроль над страной. Это оттеняет бессмысленность отправки на передовую плохо обученных и плохо экипированных призывников. Цель российской мобилизации не является чисто военной в том смысле, в каком мы обычно думаем об этом». «С другой стороны мобилизация — часть более широкого политического плана Путина, — продолжает Энн Эпплбаум. — Идея в том, чтобы война длилась как можно дольше, чтобы Запад устал, Европа раскололась на очередных выборах… Трудно сказать точно, на что именно надеются русские, но, видимо, на потерю веры и энергии. Они мечтают сломить волю Запада до того, как каким-то образом будет сломлена их собственная воля. В этом, кажется, главный смысл действий Путина, для этого ему нужны и ядерные угрозы, и мобилизация, и фейковые референдумы». Энн Эпплбаум подчёркивает: Украина торопит, хочет получить больше вооружений прямо сейчас. Запад планирует на несколько месяцев, на год и даже более. Такое долговременное планирование поставок «может иногда показаться разочаровывающим для украинцев, но это очень важный психологический сигнал для России: мы не уходим через два или шесть месяцев, мы остаемся в Украине. И это лучший способ противостоять сообщениям о мобилизациях», — считает Эпплбаум. Отправка призывников на фронт в качестве «пушечного мяса» не несёт никакого риска для жизни Путина, считает Константин Сонин (Konstantin Sonin) профессор Школы публичной дипломатии Харриса при Чикагском университете (Harris School of Public Diplomacy, University of Chicago), но это угрожает их собственным жизням и экономике России в долгосрочной перспективе: «Это просто копание себе могилы, — формулирует Сонин. — Мы постоянно переоценивали Путина в последние годы, но он вовсе не стратегический игрок в шахматы. Иногда кажется, что он хочет просто занять каким-то делом бесчисленных обитателей кабинетов ФСБ и военкоматов». Константин Сонин высоко оценивает реакцию Запада на агрессивные действия Путина: «Всегда есть что-то, что можно раскритиковать, но в исторической перспективе реакция Соединенных Штатов (и не только со стороны администрации, но и со стороны обеих политических партий), реакция Европы — это очень сплочённый и солидный ответ криминальному хулигану. Мир извлёк много уроков из Мюнхена 1938 года и из многих других кризисов, даже из последнего сирийского». Энн Эпплбаум в целом соглашается с такой оценкой, но обращает внимание на угрозы единодушию: «В каждой стране вы можете увидеть силы, которые являются либо пророссийскими, либо популистски антивоенными, либо антиукраинскими, либо антинатовскими, либо комбинацией этих трех сил». Эпплбаум приводит в пример сложную ситуацию на недавних выборах в Италии и наличие оппозиции украинской политике в среде Республиканской партии США, «которая открыто поддерживает Путина». «Эта карта будет продолжать разыгрываться Москвой в разных странах, в ней будут участвовать всевозможные боты и тролли… Это своего рода российская игра влияния, которая происходит на нескольких уровнях и касается не только информационных нарративов». Однако, как отмечает Энн Эпплбаум, Путин практически потерял свою поддержку в Германии, которую хотя и критикуют за не очень активные поставки оружия Украине, но которая «прошла действительно большой путь». «Путин, конечно, растерял былую репутацию из-за абсолютной жестокости этой войны, бомбардировок гражданских объектов и преступлений против прав человека. Путин потерял много друзей и союзников, которые когда-то были готовы пойти с ним на сделку», — заключает Эпплбаум. Профессор Константин Сонин, который является специалистом по криминалистике выборов, прокомментировал так называемые «референдумы», проведенные Россией на оккупированных территориях «в прямом смысле слова под дулом автомата». Сонин считает, что пресса уделила «референдумам» слишком много внимания: «Лучше, если бы журналисты просто проигнорировали это. Потому что на реальных выборах и референдумах наблюдатели могут обнаружить те или иные нарушения, но здесь мы даже не можем вести речь о нарушениях: всё выдумано от начала и до конца. Такой явки и «результатов», которые названы Россией, не бывает. Это театр для самих себя». «Я помню, как в советском детстве мои родители подводили меня к избирательной урне, — вспоминает профессор Сонин. – И независимо от того, что мы там делали, результат всегда был 99% явки, 99% «за» единственного кандидата. В СССР даже не считали голоса… Неужели в оторванном от реальности Кремле думают, что нечто подобное обретёт международную легитимность?» «Россия говорит на своём языке, отличном от европейского и понимает только свой язык, — подвела итог дискуссии Энн Эпплбаум. – Мы верим в то, что если мы избежим эскалации, то и Путин поступит также. Не поставим Украине вооружение, способное поражать территорию России – и Кремль будет соблюдать какие-то правила. Мы сбавим тон – и он тоже. Но это совсем не то, что происходит в реальности. А происходит прямо противоположное: чем больше Запад показывает готовность к диалогу, тем больше Путин демонстрирует свои попытки эскалации. Я думаю, мы еще недостаточно осознали сущность этого режима и как с ним нужно бороться. Возможно, в Украине есть больше понимания его природы, чем у нас на Западе».