ЗСУ посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійським вогнем, за підтримки тактичної та армійської авіації, ворог намагається зупинити просування ЗСУ.

За добу, 24 вересня, росіяни завдали 4 авіаційних удари по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення. У відповідь — українська авіація вдарила по двох системах ворожих ППО в Херсонському і Каховському районах і по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 266 вогневих завдань та посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Знищили три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно.