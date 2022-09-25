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Зеленський пояснив, що саме гарантує Україна кожному росіянину, який здаватиметься в полон

Російські військові

Про це Зеленський російською мовою сказав у відеозверненні.

«Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі. Перше: з вами поводитимуться цивілізовано відповідно до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається про обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви боятиметеся повертатися до Росії та самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити й це», — йдеться у відео президента України Володимира Зеленського.

 

25 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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