Постфашисты пришли к власти в Италии ЗСУ посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС » Зеленський пояснив, що саме гарантує Україна кожному росіянину, який здаватиметься в полон Президент Володимир Зеленський пообіцяв російським солдатам, які здаватимуться у полон, що Україна цивілізовано поводитиметься з ними, відповідно до міжнародних конвенцій Про це Зеленський російською мовою сказав у відеозверненні. «Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі. Перше: з вами поводитимуться цивілізовано відповідно до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається про обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви боятиметеся повертатися до Росії та самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити й це», — йдеться у відео президента України Володимира Зеленського.