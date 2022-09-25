У Берліні побили світовий рекорд у марафоні

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики.

Кіпчоге подолав дистанцію за 2 год. 1 хв та 9 сек. та побив власний світовий рекорд. Попереднє досягнення було встановлено теж у Берліні та складало 2:01.39 год.

37-річний кенієць виграв Берлінський марафон вчетверте у кар’єрі та повторив успіх ефіопа Гайле Гебресілассіє.

Кіпчоге є дворазовим олімпійським чемпіоном у марафоні 2016 та 2020 років та чемпіоном світу-2003 року на дистанції 5000 м.

Легка атлетика

Берлінський марафон

Берлін, Німеччина

25 вересня

42,2 км

1. Еліуд Кіпчоге (Кенія) — 2:01.09

2. Марк Корір (Кенія) — 2:05:58

3. Деме Таду Абате (Ефіопія) — 02:06:28