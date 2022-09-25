Метью Брайза: мобілізація у РФ має тектонічний вплив, немов величезний землетрус у політиці Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Часткова мобілізація в Росії має тектонічний вплив, немов величезний землетрус у політиці Росії, тому що досі молодь в Санкт-Петербурзі взагалі не відчувала, що йде війна. Воювати погоджувались представники певних економічно упосліджених та віддалених регіонів Росії. Нині ж війна стукає у двері до кожного, і рівень її непопулярності серед росіян зашкалює», — зауважив Брайза.

Дипломат також додав, що псевдореферендуми на окупованих українських територіях – це ознака відчаю Путіна в передчутті свого програшу.

«Путін ніколи б не проводив референдуми за умов неповного російського контролю над Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями, адже це дуже ризиковано. Звичайно результати підтасують, і ніхто у світі, крім таких країн як Нікарагуа, Північна Корея та Сирія, не розглядатиме питання легітимності такого явного фальсифікату», — пояснив Брайза.