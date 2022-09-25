Кадиров прагне зберегти собі армію, щоб боротися за незалежність Ічкерії після Путіна, — Піонтковський

Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми «Студія Захід з Антіном Борковським» на телеканалі «Еспресо».

«Активність Кадирова, його драматичні і суперечливі заяви, показують, що Кадиров вже працює в постпутінській і постросійській парадигмі. Давайте не будемо забувати – Росія це конфедерація двох держав – Ічкерії і власне Росії. І ця конфедерація тримається на особистій унії Путіна і Кадирова. Путін зрозумів, що війна в Чечні програна і погодився виплачувати режиму Кадирова величезну економічну данину», — зазначив Піонтковський

Він додав, що у відповідь Кадиров демонструє лояльність до Москви.

«Формально зберігає Чечню і Ічкерію в складі Росії і навіть бере участь у зовнішньополітичних авантюрах. Але це все на особистих відносинах Путіна і Кадирова. Всім відомо, що всі силовики ненавидять Кадирова і готові його просто ліквідувати в будь-який зручний момент. Вони не погоджувались з цим рішенням Путіна закінчити таким чином війну у Чечні. Зявились чутки, що Кадирову пропонують якусь вагому посаду – директора Росгвардії чи міністра оборони, хоч віц президента при Путіні. Але, яку би посаду йому не дали, коли він відірваний від своїх бойовиків залишиться в Москві, його просто пристрелять пострілом в потилицю у його ж кабінеті на наступний день», — сказав політолог.

На думку Піонтковського, Кадиров це прекрасно знає і на ніяку посаду він не погодиться, як і у відставку

«В нього також достатньо незадоволених його угодою з Путіним. Головне завдання зараз для нього — зберегти свою армію в тому незворотньому процесі після поразки Росії, коли йому треба буде продовжувати боротьбу з наступниками Путіна вже за незалежність Ічкерії», — підсумував він.