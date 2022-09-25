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Частину мобілізованих у РФ кинуть на латання «дір» росгвардії, — британська розвідка

росгвардія омон

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 21 вересня депутат держдуми РФ Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію російських військових на росгвардію.

Зазначається, що підрозділи росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в тилу загарбників в Україні та сприяють проведенню псевдореферендумів на окупованих територіях. Ці сили також призначені для забезпечення безперервності режиму Путіна в самій Росії.

Проте росгвардія виявилася особливо погано підготовленою до інтенсивних боїв, в яких вона брала участь в Україні.

«З огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою. Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів росгвардії додатковими живими силами», — дійшли висновку в британській розвідці.

25 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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