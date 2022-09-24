ЗСУ вразили понтонну переправу у Новій Каховці та завдали контрольного удару по Каховському мосту

Протягом 23 вересня ракетно-артилерійські підрозділи уразили понтонну переправу в Новій Каховці, Каховський міст й два скупчення озброєння й техніки на Херсонщині.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

“Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, зокрема уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння і техніки в Бериславському районі, три осередки сил і засобів у Каховському та Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, ракетний комплекс “Тор” у Баштанському районі Миколаєва, колону озброєння і техніки – в Каховці”, – зазначається в повідомленні.

Крім того, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

“Інші втрати ворога за бойовий день – 51 рашист, 152 мм гаубиця “Мста-Б”, танк і 16 одиниць іншої автобронетехніки”, – йдеться в інформації.