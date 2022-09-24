Участники Генассамблеи ООН осудили действия России против Украины

«Агрессивная война России против Украины — это бедствие, отражающее жестокий менталитет завоеваний и империи, — заявил премьер-министр крошечного островного государства Фиджи Хосайя Вореке Байнимарама. — Независимо от их мощи, независимо от их размера, Фиджи не боится осуждать любую воюющую нацию».

«Мы в Тихоокеанском регионе, пережившие ужас радиоактивного заражения, полностью осуждаем угрозу применения Путиным ядерного оружия», — добавил он.

«Какая страна, называющая себя освободительницей, угрожает уничтожить тех самых мирных жителей, которых она якобы освобождает?» — спросила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден относительно угроз Путина о ядерном ударе. — Эта война основана на лжи».

Премьер-министр острова Сент-Люсия в Карибском бассейне заявил, что война в Украине принесла не только смерть и ужасы, но и погрузила мир в экономический, продовольственный и топливный кризисы.

«Мир мог бы быть избавлен от этой гуманитарной и экономической агонии, если бы страны и их лидеры… уважали и придерживались принципов Устава Организации Объединенных Наций», – сказал Филип Пьер.

У российской делегации будет возможность выступить перед международным сообществом в субботу, когда на трибуну выйдет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На совещании о ситуации в Украине, которое состоялось в четверг в Совете Безопасности ООН, Лавров не говорил ни о военной мобилизации, ни о ядерных угрозах Путина. Что касается референдумов, которые начались в пятницу в оккупированных частях Украины, глава МИД РФ сказал, что они являются будто бы следствием «русофобских» заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам Лаврова, призвал людей, которые считают себя русскими, ехать в Россию.