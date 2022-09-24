Росія намагається повернути втрачені території на Півдні України

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Ситуація в нашій операційній зоні на південнобузькому напрямку досить складна та напружена, але контрольована. Противник продовжує виконувати завдання з організації оборони та утримання захоплених територій, а також намагається протидіяти активним діям Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює вздовж усієї лінії зіткнення наші та прагне відновити свої втрачені позиції, активно веде повітряну розвідку», — пишуть у «Півдні».

Російський агресор продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах з мирним населенням. У ніч з 22 на 23 вересня РФ завдала 2 ракетні удари, обстрілювала з мінометів, а на світанку й з важкої артилерії.