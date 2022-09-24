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Путіну сказали, що його вб’ють, якщо він застосує ядерну зброю, — Піонтковський Британська розвідка оцінила вплив ударів РФ по Карачунівській і Печенізькій дамбах » Окупанти втратили літак та гелікоптер та 240 військових Російські окупаційні війська втратили по одному літаку, гелікоптеру та РСЗВ на війні протягом доби 23 вересня. Джерело: Генштаб Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,

артилерійських систем – 1361 (+6) од,

РСЗВ – 327 (+1) од,

засоби ППО ‒ 170 (+0) од,

літаків – 255 (+1) од,

гелікоптерів – 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.