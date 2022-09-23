Прогноз погоди на вихідні 24–25 вересня: в Україні хазяйнує осінь

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде типово осінньою — похмурою, у багатьох областях дощовою, з нічними заморозками. Тішить, що вдень у багатьох регіонах буде досить тепло.

Погода в суботу 24 вересня

У ніч із 23 на 24 вересня у Сумській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях на ґрунті очікуються заморозки. Тому всім городникам і садівникам варто завчасно дістати покривний матеріал, тирсу.

Удень 24 вересня температура повітря у більшості областей відповідатиме кліматичній нормі. У південних регіонах та Запорізькій області очікується +17…+19 °С, у Луганській та Донецькій областях — +15…+17 °С, Чернівецькій, Черкаській та Закарпатській — +11…+13 °С. У Криму як для вересня буде прохолодно — +16…+17 °С. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +13…+16 °С. При цьому скрізь, окрім західних регіонів, дощитиме.

Погода в неділю 25 вересня

У неділю на більшу частину України чекає погода без опадів, лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть невеликі дощі. У південних областях, Запоріжжі та Криму термометри покажуть +17…+19 °С (уночі — +6…+9 °С), у Донецькій та Луганській областях — +15…+17 °С (уночі — +4…+7 °С), на Чернігівщині, Сумщині та Черкащині — +11…+13 °С (уночі — +3…+5 °С), у решті регіонів — +14…+16 °С (уночі — +3…+6 °С).

Погода у понеділок 26 вересня

Останній вересневий тиждень розпочнеться дощами у західних областях та ясною погодою у решті регіонів. Теплою погода на початку тижня буде на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині (до +22 °С). Також прогноз потішить мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де очікується до +18…+21 °С. На решті території України повітря прогріється до +15…+17 °С.

Вересень закінчується, амброзія — ні!

Цвітіння амброзії триває на всій території України. Дощі знизили концентрацію пилку в повітрі, проте ризики для алергіків зберігаються. Постарайтеся перебувати подалі від паркових зон, лук і некошених газонів, не забуваючи про масковий режим.

Народні прикмети та вірування

На Федору, 24 вересня, перевіряли сходи озимини — що більшими вони були, то багатшим мав бути врожай наступного року. Якщо цього дня літали бджоли або гримів грім, холоди мали прийти нескоро.

Дощ у день Артамона, 25 вересня, обіцяв довгу холодну зиму. Але якщо на дубах було дуже багато жолудів, давні слов’яни вважали це передвісником м’якої зими.