Погрози РФ ядерною зброєю не вплинуть на надання військової підтримки Україні, — Пентагон

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі журналістам 22 вересня, передає Укрінформ.

«Що стосується заяв чи анонсів, які виходять з Росії, — то вони не впливають на продовження тісної співпраці Пентагону з нашими міжнародними партнерами й нашими союзниками з надання Україні підтримки, якої вона потребує в її боротьбі», — наголошує він.

Сполучені Штати продовжуватимуть вестимуть переговори з Україною про те, що їй потрібно в середньо- та довгостроковій перспективі, а також зараз.

«З того місця, де ми зараз сидимо, ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу позицію. Звичайно, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим і серйозно ставитимемося до будь-якої риторики. Але, знову ж таки, на цьому етапі ми не бачимо нічого, що вказувало б на те, що нам потрібно змінити наш підхід», — відреагував Райдер на ядерні погрози.

Також у Пентагоні прокоментували оголошення у РФ часткової мобілізації.

«З усіх боків це може розв’язати проблему з людськими ресурсами для Росії, але неясно, чи може це істотно вплинути на командування і контроль, логістику, забезпечення і, що важливо, проблеми з моральним духом, які ми бачили в російських військах в Україні», — сказав Райдер.