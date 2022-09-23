Нед Прайс: «Россия оказывается во все большей изоляции»

Война, которую Россия развязала против Украины, по сути, представляет собой «войну территориальной агрессии». Об этом сказал в интервью «Голосу Америки» официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Вот почему, по его словам, также важно, чтобы страны-участники Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей на этой неделе в Нью-Йорке, продолжали призывать «весь остальной мир четко, последовательно и единогласно заявить о необходимости того, чтобы Россия прекратила эту жестокую войну, чтобы выступить против агрессии, чтобы быть солидарными с нашими украинскими партнерами».

Также Нед Прайс коснулся и темы оказания поддержки Украины со стороны США и многих других стран.

«Мы пересылаем им (украинцам) миллиарды долларов на помощь в сфере безопасности – более 15 миллиардов с момента начала российской агрессии, и другие страны тоже это делают. И мы возлагаем ответственность на Россию. Мы сделали так, как и говорили, чтобы ключевые российские лидеры, ключевые российские институты, ответственные за эту войну, понесли колоссальные издержки и испытали последствия этого», – сказал Прайс.

«Россия оказывается во все большей изоляции, – продолжил Прайс. – Я думаю, сегодняшнее заседание в Совете безопасности было довольно показательным: министр иностранных дел [РФ] Лавров сделал свое заявление, пришел прямо перед этим и покинул [зал] сразу же, как закончил свое выступление. Можно расценивать как угодно, но это признак слабости. Это знак того, что Россия все больше понимает, что даже ее давние партнеры начинают от России дистанцироваться. Мы это видели на прошлой неделе в Самарканде (на конференции ШОС – «ГА»), когда к Владимиру Путину были обращены жесткие призывы. Мы это видели и ранее сегодня в Совете безопасности [ООН], где одна страна за другой осудили эту агрессию и призвали Россию остановить вторжение в Украину».

На вопрос корреспондента «Голоса Америки» о том, как быть с тем, что Российская Федерация по-прежнему является постоянным членом Совета безопасности с правом вето, Нед Прайс ответил, что «мы обсуждаем этот вопрос с партнерами по всему миру. Россия приложила все усилия, чтобы не дать Совету Безопасности заняться самыми насущными задачами нашего времени. Но мы добиваемся, вместе с нашими партнерами и союзниками по всему миру, со странами всего мира, того, чтобы справиться с этими вызовами».